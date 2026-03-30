Advierten por el impacto cultural ante el posible cierre de la FM 2×4 y otros medios

El debate sobre el futuro de los medios de comunicación dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo tras la declaración pública del Foro Encuentro Reformista que expresó un firme rechazo a los proyectos que contemplan la privatización o concesión de Radio Ciudad (AM 1110), La 2×4 (FM 92.7) y el Canal de la Ciudad, bajo la premisa de que estas instituciones constituyen un patrimonio cultural que excede las facultades de una administración transitoria.

Desde el foro destacaron que estos medios funcionan como herramientas esenciales de cohesión social y pluralismo. En su análisis, remarcan que las señales públicas cubren áreas de la información local, el teatro, la literatura y el entramado productivo que los grandes medios nacionales suelen omitir debido a su enfoque en la agenda macroeconómica. La postura del nucleamiento sostiene que la identidad cultural de una ciudad no puede ser desmantelada por criterios de rentabilidad inmediata.

El punto más crítico de la advertencia se centra en la situación de La 2×4. Al tratarse de la única emisora en el mundo dedicada exclusivamente al tango durante las 24 horas, es considerada un motor estratégico para la proyección de Buenos Aires a nivel internacional. Los referentes del espacio advirtieron que, bajo una lógica estrictamente comercial, una propuesta de nicho como el tango perdería su espacio, lo que representaría una pérdida irreparable para la difusión de la música ciudadana.

Finalmente, el documento del Foro Encuentro Reformista aclara que la necesidad de reformar o modernizar el Estado no debe confundirse con el desmantelamiento de sus activos públicos. Instaron a las autoridades porteñas a profesionalizar y fortalecer estos espacios de comunicación en lugar de avanzar hacia su privatización, argumentando que la pluralidad de voces es una condición mínima para la calidad democrática y el debate colectivo en la Ciudad.