Protesta en Aeroparque: Trabajadores del SMN denuncian despidos y advierten por el impacto en vuelos

En las inmediaciones de Aeroparque se desplegó un importante operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria frente a un grupo de manifestantes que se concentró de manera pacífica.

En las inmediaciones de Aeroparque se desplegó un importante operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria frente a un grupo de manifestantes que se concentró de manera pacífica.

Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional, junto a empleados de la Administración Nacional de Aviación Civil y de la Empresa Argentina de Navegación Aérea, realizaron este viernes una jornada de protesta en el Aeroparque Jorge Newbery para reclamar por el deterioro salarial y exigir la reincorporación de más de 140 trabajadores despedidos del SMN.

La medida de fuerza fue impulsada por Asociación Trabajadores del Estado, que informó mediante un comunicado que el plan de acción comenzó con asambleas desde las 10:30 y advirtió que “la próxima semana podría incrementarse”. En las inmediaciones de Aeroparque se desplegó un importante operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria frente a un grupo de manifestantes que se concentró de manera pacífica.

El periodista Bernardo Magnago explicó que “hoy vence el plazo de notificación para 140 empleados del Servicio Meteorológico Nacional” y alertó que ya existen consecuencias operativas en algunos aeropuertos. Como ejemplo, mencionó al aeropuerto de Sauce Viejo, en Santa Fe, donde la falta de personal del SMN ya afecta el funcionamiento habitual.

En ese contexto, Silvina, trabajadora del organismo, sostuvo que “a partir de hoy nuestros compañeros despedidos ya no pertenecen al SMN” y advirtió que desde este sábado comenzarán a sentirse las consecuencias en distintos aeropuertos del país. “Hay funciones que no se van a realizar”, remarcó.

Por otra parte, el periodista Fernando Soriano denunció en sus redes sociales que las autoridades del organismo habrían amenazado con sanciones a quienes participaran de la asamblea. Además, aseguró que “bloquearon la única puerta de emergencia con precintos y un tacho de basura”.

Durante la movilización también participaron sindicatos aeronáuticos como la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, la Asociación del Personal Aeronáutico, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte y trabajadores de Intercargo.

Desde el SMN alertaron que los despidos “constituyen un golpe directo no solo sobre las y los trabajadores, sino también sobre una función esencial para la seguridad operacional aérea y para toda la población”. En el comunicado, remarcaron que el organismo “cumple un rol irremplazable dentro del sistema aeronáutico argentino” y reclamaron que continúe bajo la órbita del Estado.

Entre los principales reclamos, los trabajadores exigieron la reincorporación inmediata de los despedidos del SMN, el cese del vaciamiento del organismo y la defensa de su carácter estratégico. Además, desde ANAC pidieron el pago de aumentos acordados y la apertura urgente de la paritaria sectorial, mientras que desde EANA reclamaron la actualización del convenio colectivo, paritarias libres y concursos transparentes con control gremial.