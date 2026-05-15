Día de las Personas Electrodependientes: realizarán una jornada de concientización en Lomas de Zamora

Este domingo habrá actividades en la Plaza Joaco del Parque de Lomas para visibilizar los derechos de las personas electrodependientes y reclamar por el acceso a prestaciones básicas de salud.

Este domingo habrá actividades en la Plaza Joaco del Parque de Lomas para visibilizar los derechos de las personas electrodependientes y reclamar por el acceso a prestaciones básicas de salud.

En el marco del Día Nacional de las Personas Electrodependientes, el Municipio de Lomas de Zamora realizará este domingo una jornada de concientización con distintas actividades abiertas a la comunidad. El encuentro comenzará a las 14 en la Plaza Joaco del Parque de Lomas, ubicada en Siritto y Molina Arrotea.

La actividad contará con shows musicales, propuestas recreativas y una suelta de globos en homenaje a las personas electrodependientes fallecidas. Además, durante la jornada se buscará reforzar la importancia de la Ley Nacional N°27.351, que garantiza el acceso gratuito al servicio eléctrico y el derecho a contar con una fuente alternativa de energía para quienes dependen de equipos médicos para vivir.

Familiares, vecinos, organizaciones y autoridades participarán del encuentro en la Plaza Joaco, espacio que homenajea a Joaquín Stefanizzi, el niño electrodependiente que falleció a los 6 años y se transformó en símbolo de la lucha por los derechos de las personas que necesitan suministro eléctrico constante por cuestiones de salud.

En ese contexto, desde la Asociación Argentina de Electrodependientes advirtieron sobre las dificultades que atraviesa el sector debido al ajuste y desfinanciamiento en materia sanitaria. Jorge Stefanizzi, presidente de la entidad, denunció trabas burocráticas para renovar la inscripción en el Registro de Electrodependientes y problemas vinculados a la falta de prestadores por deudas del programa nacional Incluir Salud.