Partido importante para Los Andes en Lomas de Zamora

Los Andes recibe a Godoy Cruz, en el marco de un choque clave para escalar posiciones en la tabla de la Zona A.

Los Andes recibe a Godoy Cruz, en el marco de un choque clave para escalar posiciones en la tabla de la Zona A.

Los Andes recibirá mañana a Godoy Cruz, en un encuentro válido por la Fecha 14 de la competencia de la Primera Nacional. Los dos están en zona de Reducido y no están dispuestos a dejar pasar la chance de sumar de a tres, especialmente el dueño de casa que quiere acercarse a la punta.

El partido contra el Tomba se disputará el sábado, desde las 15, en el Estadio Eduardo Gallardón. El árbitro designado es Fabrizio Llobet, mientras que la transmisión será de LPF Play.

El Milrayitas se encuentra sexto en la tabla de la Zona A de la Primera Nacional y acumula 18 puntos (producto de cuatro victorias, seis empates y dos derrotas). El rival está un poco más arriba, cuarto (con 19 puntos).