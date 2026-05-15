Gianinna Maradona apuntó contra Leopoldo Luque tras el escándalo en el juicio por Diego Maradona

Gianinna Maradona compartió un contundente mensaje en sus redes sociales contra Leopoldo Luque tras los incidentes ocurridos durante el juicio por la muerte de Diego Maradona, que se desarrolla en los Tribunales de San Isidro. La hija del exfutbolista se descompensó al observar imágenes de la autopsia de su padre y abandonó la sala en medio de insultos dirigidos al neurocirujano.

Según trascendió, Gianinna intentó desconectar el televisor donde se proyectaba el material audiovisual y reaccionó con indignación por la exposición de las imágenes. El episodio generó tensión en la audiencia y volvió a poner el foco sobre el rol de Luque en la causa que investiga las circunstancias de la muerte del ídolo argentino.

En el programa de Moria Casán, el periodista Federico Seeber aseguró que “la acusación de la familia es que trataron de exprimir el negocio Maradona hasta la última gota”, y señaló que por ese motivo buscan incluir a Matías Morla en el proceso judicial. Además, la panelista Nazarena Di Serio leyó al aire el mensaje que Gianinna publicó en Instagram tras la audiencia.

“Hijo de puta, eso es lo que sos, un hijo de puta. Sin empatía, sin corazón, sin escrúpulos, hoy dejaste en evidencia que sos capaz de cualquier cosa”, escribió Gianinna en una historia de Instagram, sin mencionar directamente a Luque. Más tarde, compartió otra publicación con una foto junto a su padre. Por su parte, Dalma Maradona destacó en distintas oportunidades la fortaleza emocional de su hermana para afrontar cada instancia del juicio.