Kicillof inauguró una nueva escuela primaria en San Vicente y apuntó contra Milei por las obras paralizadas

El nuevo edificio escolar demandó una inversión provincial de $1.941.000 y permitirá mejorar las condiciones de aprendizaje de 500 alumnos del nivel primario.

El nuevo edificio escolar demandó una inversión provincial de $1.941.000 y permitirá mejorar las condiciones de aprendizaje de 500 alumnos del nivel primario.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró este viernes el nuevo edificio de la Escuela Primaria N°6 en San Vicente y cuestionó al Gobierno nacional por la paralización de obras educativas en territorio bonaerense. Durante el acto, aseguró que la gestión de Javier Milei “interrumpió más de mil obras” y calificó la situación como “criminal”.

La inauguración se realizó junto a la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi; el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza; y la directora de la institución, Triana Fernández. Allí, Kicillof remarcó que “mientras inauguramos este nuevo edificio para una escuela primaria, a pocos metros podemos observar las obras de la secundaria que fueron paralizadas por decisión del Gobierno nacional”.

El nuevo edificio escolar demandó una inversión provincial de $1.941.000 y permitirá mejorar las condiciones de aprendizaje de 500 alumnos del nivel primario. Las instalaciones cuentan con seis aulas, laboratorio, biblioteca, sala de multimedios, SUM y oficinas para docentes y auxiliares. En el mismo predio permanece frenada la construcción de las nuevas instalaciones de la Escuela Secundaria N°12.

“Este es el edificio escolar Nº314 que inauguramos y no va a ser el último”, sostuvo Kicillof, quien además afirmó que la Provincia continuará con obras educativas pese a “la asfixia económica” denunciada por su administración. Por su parte, Terigi destacó que la gestión bonaerense mantiene el foco en la construcción y refacción de establecimientos educativos, mientras que Mantegazza subrayó que “la Provincia sigue apostando a la escuela pública como herramienta de desarrollo e igualdad”.

Durante la jornada también participó el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, con quien el municipio firmó un acuerdo de leasing por $427 millones para la adquisición de dos excavadoras sobre orugas. Del acto participaron además funcionarios provinciales y autoridades locales.