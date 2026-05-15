Kicillof inauguró una nueva escuela primaria en San Vicente y apuntó contra Milei por las obras paralizadas

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró este viernes el nuevo edificio de la Escuela Primaria N°6 en San Vicente y cuestionó al Gobierno nacional por la paralización de obras educativas en territorio bonaerense. Durante el acto, aseguró que la gestión de Javier Milei “interrumpió más de mil obras” y calificó la situación como “criminal”.
La inauguración se realizó junto a la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi; el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza; y la directora de la institución, Triana Fernández. Allí, Kicillof remarcó que “mientras inauguramos este nuevo edificio para una escuela primaria, a pocos metros podemos observar las obras de la secundaria que fueron paralizadas por decisión del Gobierno nacional”.
El nuevo edificio escolar demandó una inversión provincial de $1.941.000 y permitirá mejorar las condiciones de aprendizaje de 500 alumnos del nivel primario. Las instalaciones cuentan con seis aulas, laboratorio, biblioteca, sala de multimedios, SUM y oficinas para docentes y auxiliares. En el mismo predio permanece frenada la construcción de las nuevas instalaciones de la Escuela Secundaria N°12.
“Este es el edificio escolar Nº314 que inauguramos y no va a ser el último”, sostuvo Kicillof, quien además afirmó que la Provincia continuará con obras educativas pese a “la asfixia económica” denunciada por su administración. Por su parte, Terigi destacó que la gestión bonaerense mantiene el foco en la construcción y refacción de establecimientos educativos, mientras que Mantegazza subrayó que “la Provincia sigue apostando a la escuela pública como herramienta de desarrollo e igualdad”.
Durante la jornada también participó el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, con quien el municipio firmó un acuerdo de leasing por $427 millones para la adquisición de dos excavadoras sobre orugas. Del acto participaron además funcionarios provinciales y autoridades locales.