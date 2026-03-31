Sur Finanzas: citan a indagatoria a Ariel Vallejo acusado de lavado de dinero y vínculos con la AFA

El dueño de Sur Finanzas deberá presentarse el 5 de mayo ante la Justicia federal en una causa que investiga una presunta asociación ilícita dedicada al lavado de dinero con conexiones en el fútbol argentino.

El dueño de Sur Finanzas deberá presentarse el 5 de mayo ante la Justicia federal en una causa que investiga una presunta asociación ilícita dedicada al lavado de dinero con conexiones en el fútbol argentino.

El caso Sur Finanzas sumó un nuevo capítulo judicial luego de que su titular, Ariel Vallejo, fuera citado a indagatoria para el próximo 5 de mayo. La medida fue dispuesta en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y asociación ilícita, donde también se analizan los vínculos de la financiera con la AFA y movimientos económicos sospechosos.

El juez federal Luis Armella centra la pesquisa en operaciones financieras irregulares atribuidas a la firma. Según confirmaron fuentes judiciales, esta será la primera vez que Vallejo deberá dar explicaciones formales ante la Justicia. La fiscalía sostiene que el empresario habría montado una estructura basada en Sur Finanzas, que incluía operaciones con criptomonedas y otras maniobras para canalizar fondos de origen dudoso.

La denuncia fue impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que detectó movimientos por miles de millones de pesos a través de monotributistas falsos y empresas apócrifas sin capacidad operativa real. La causa también involucra a familiares y colaboradores cercanos, como Micaela Sánchez, tesorera de la firma, acusada de entorpecer la investigación al intentar ocultar pruebas informáticas.

En paralelo, la Justicia analiza audios recientes que mencionan directamente a Vallejo, atribuidos a Juan Pablo Beacon (ex colaborador de Pablo Toviggino) y al empresario Fabián Saracco. Además, se investiga el nexo con Asociación del Fútbol Argentino, dado el vínculo del financista con Claudio Tapia y la presunta recomendación a clubes para operar con la financiera. Incluso, la Liga Profesional habría depositado fondos televisivos en cuentas asociadas a Sur Finanzas, detectadas también en plataformas como Neblockchain.