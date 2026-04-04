Los Andes quiere recuperarse en Lomas de Zamora

Los Andes enfrentará mañana a Chaco For Ever, último de la tabla, en el estadio Eduardo Gallardón.

Los Andes enfrentará mañana a Chaco For Ever, último de la tabla, en el estadio Eduardo Gallardón.

Los Andes, que viene de perder el clásico con Temperley, quiere recuperarse ante Chaco For Ever, equipo al que enfrentará el domingo en Lomas de Zamora por la Fecha 8 de la competencia de la Primera Nacional.

Vale aclara que la institución confirmó el cambio de horario: el encuentro se disputará el domingo, desde las 15, en el Estadio Eduardo Gallardón. El árbitro designado es Jorge Broggi y será transmitido en vivo por http://lpfplay.com.

Los Andes (Zona A) está en la decimoquinta posición con 6 puntos, producto de una victoria, tres empates y dos derrotas. El rival, en tanto, es el último con apenas 2 unidades.