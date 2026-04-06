Lanús: El banco de sangre del Garrahan visitará Gerli

El martes 21 de abril de 9 a 15, la Escuela Técnica 8 Almafuerte de Lanús, Jean Jaures 749, Gerli abre sus puertas para quieran participar de las campañas periódicas que realiza el Hospital Nacional de Pediatría Juan Garrahan para abastecer sus bancos de sangre.

Para participar deben reservar turno, en garrahan.turnosapp.com hacer click en Mi turno, seleccionar la campaña y seguir las instrucciones pues no se atenderán donantes espontáneos.

Desde el hospital pusieron de relieve la importancia de revisar los requisitos para saber si estas en condiciones de donar en este enlace

La convocatoria comprende a hombres y mujeres de entre 18 y 65 años, y que pesen más de 65 kilos quienes deberán deberán presentarse con su DNI u otro documento con fotografía que acredite identidad, en el horario convenido con la organización.

No es necesario concurrir en ayunas y es importante tener en cuenta que deben haber pasado cuatro meses desde la última donación en el caso de los hombres y de seis en el de las mujeres.