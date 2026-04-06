“Trabajo sin salario es esclavitud”: cortarán puentes y calles contra el recorte de planes sociales



La tensión social vuelve a escalar en las calles. Bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) junto a otras organizaciones como el MST Teresa Vive, anunciaron para este martes una jornada nacional de lucha que incluirá más de 100 cortes de rutas y movilizaciones en los puntos neurálgicos de todo el país.

El conflicto estalló tras la decisión del Poder Ejecutivo de eliminar, a partir del 9 de abril, el programa Volver al Trabajo (anteriormente Salario Social Complementario). Esta medida implica el cese de un ingreso de $78.000 para casi un millón de personas, una cifra que, según el colectivo sindical, ya se encontraba licuada tras el “desenganche” del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Desde la UTEP, organización que nuclea a cartoneros, trabajadores de comedores y cooperativistas, emitieron un duro comunicado en el que buscan confrontar el discurso oficial: “No somos beneficiarios de ningún plan, somos la clase trabajadora que se inventó el laburo donde ni el Estado ni el mercado supieron qué hacer”.

Johana Duarte, secretaria gremial de la UTEP, calificó la disposición del Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, como una muestra de “crueldad sin límites”. Según Duarte, el impacto no solo será individual sino macroeconómico.

“Esos $78.000 que dejan de ingresar en cada familia es lo que después el trabajador gasta en el kiosco del barrio. En una provincia como Chaco, esto implica que dejen de circular más de 3.500 millones de pesos, lo que se traducirá en una subida de la pobreza de hasta 15 puntos por la recesión local”.

Desafío al protocolo antipiquetes

La movilización del martes representa un desafío directo al protocolo de seguridad de Patricia Bullrich. Las organizaciones aseguran que la protesta será masiva y que los cortes se sentirán con fuerza en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y en las capitales provinciales.

Por su parte, Mónica Sulle, coordinadora del MST Teresa Vive, cuestionó las prioridades de la gestión de Javier Milei: “Hablan de austeridad, pero es pura hipocresía. Con los 805 millones de dólares que se pagarán en mayo al FMI, se podría sostener durante un año la totalidad de los programas y aumentar su monto un 30%”.

Ante esta situación, las organizaciones ya presentaron un recurso de amparo ante la justicia para garantizar la continuidad de los pagos.

Mapa de los cortes: ¿Dónde serán las protestas?

La jornada nacional de lucha comenzará a media mañana de este martes 7 de abril. Los principales puntos de concentración serán:

Epicentro: Puente Pueyrredón (marchando desde la estación Avellaneda).

Zona Oeste: Ruta 3 y General Paz (La Matanza).

Zona Norte: Puente Saavedra.

CABA: Rivadavia y General Paz (Liniers).

La Plata: Concentración en la estación de tren y corte en la rotonda de la Autopista Buenos Aires-La Plata.

Interior: Se prevén réplicas en las principales rutas nacionales de las provincias del norte y centros urbanos.

El Gobierno, por su parte, mantiene su postura de avanzar con la reestructuración del sistema de asistencia, mientras que la economía popular advierte que la eliminación de esta “red de contención” empujará a cientos de miles de trabajadores hacia la indigencia total.