Los Andes recibe a Racing de Córdoba en el Gallardón

Los Andes tiene la posibilidad de llegar a la cima de la tabla, por lo que el de este sábado se convierte en un choque clave.

Los Andes tiene la posibilidad de llegar a la cima de la tabla, por lo que el de este sábado se convierte en un choque clave.

Los Andes recibirá mañana a Racing de Córdoba, en un encuentro válido por la Fecha 15 de la competencia de la Primera Nacional. Está a dos puntos del líder Colón y quiere sumar de a tres para llegar a la cima.

El partido se disputará el sábado, desde las 15, en el Estadio Eduardo Gallardón de Lomas de Zamora; mientras que Pablo Giménez es el árbitro designado y la transmisión será de LPF Play.

El Milrayitas se ubica en el cuarto puesto de la tabla de la Zona A de la Primera Nacional, con 21 puntos (producto de cinco victorias, seis empates y dos derrotas) y encara lo que viene con más tranquilidad. El rival ocupe el puesto 13.

El día del hincha de Los Andes

La ciudad de Lomas de Zamora ya vive a pleno el Día Mundial del Hincha de Club Atlético Los Andes, una celebración que tendrá gran vigilia desde esta noche. La celebración comenzará este viernes desde las 20 en el Microestadio José Miguel, donde el club organizó una fiesta para toda la familia lomense con shows musicales, sorteos, gastronomía y múltiples actividades.

A la medianoche, los hinchas recibirán oficialmente el 23 de mayo, una fecha histórica para la institución que recuerda la recuperación de la Sede Social en 2012, cuando socios e hinchas lograron recuperar el patrimonio del club en una multitudinaria asamblea.