Temperley visita a Nueva Chicago en un partido clave para el futuro de Nicolás Domingo

El conjunto de Turdera atraviesa una extensa racha sin triunfos y necesita volver a sumar de a tres para no perder terreno en la pelea por meterse entre los ocho mejores de la zona.

El conjunto de Turdera atraviesa una extensa racha sin triunfos y necesita volver a sumar de a tres para no perder terreno en la pelea por meterse entre los ocho mejores de la zona.

Temperley visitará este sábado desde las 16 a Nueva Chicago por la fecha 15 de la Primera Nacional, en un encuentro determinante para las aspiraciones del Gasolero de ingresar al Reducido y también para la continuidad de Nicolás Domingo como entrenador.

El conjunto de Turdera atraviesa una extensa racha sin triunfos y necesita volver a sumar de a tres para no perder terreno en la pelea por meterse entre los ocho mejores de la zona. El último festejo celeste fue el 29 de marzo, cuando venció agónicamente a Los Andes en el estadio Eduardo Gallardón, en lo que significó el punto más alto del ciclo de Domingo hasta el momento.

Desde aquella victoria en el clásico, el Gasolero acumuló una preocupante seguidilla de resultados negativos: perdió dos encuentros en condición de local ,uno de ellos con una dura goleada 5 a 0, y empató en cinco oportunidades consecutivas. La falta de contundencia y las dificultades para sostener resultados comenzaron a generar dudas en torno al joven entrenador, que atraviesa su primera experiencia al frente de un plantel profesional.

En ese contexto, el duelo ante el Torito aparece como una de las últimas oportunidades que tendría Nicolás Domingo para sostenerse en el cargo. La dirigencia de Temperley sigue de cerca la evolución del equipo y el partido en Mataderos podría marcar un punto de inflexión para el futuro del cuerpo técnico.

Por el lado de Nueva Chicago, el panorama tampoco es alentador. El elenco de Mataderos llega golpeado tras sufrir tres derrotas consecutivas, una racha que derivó en la salida de Luis García como director técnico. Este sábado será el debut de Germán Lanaro al frente del equipo, en busca de cambiar la imagen y recuperar terreno en el campeonato.

El cruce entre dos equipos necesitados promete ser uno de los encuentros más tensos y atractivos de la jornada en la Primera Nacional, con mucho más que tres puntos en juego.