Los supermercados no remontan: El INDEC informó una caída del 5,1% en marzo

Por otra parte, el organismo también informó una caída en los autoservicios mayoristas. El índice de ventas a precios constantes registró una baja del 7,2% interanual en marzo y acumuló un descenso del 2,6% en el primer trimestre del año.

Por otra parte, el organismo también informó una caída en los autoservicios mayoristas. El índice de ventas a precios constantes registró una baja del 7,2% interanual en marzo y acumuló un descenso del 2,6% en el primer trimestre del año.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, publicó el índice de ventas en supermercados correspondiente a marzo de 2026 y confirmó una caída del 5,1% respecto al mismo mes del año pasado. Además, el organismo detalló que el acumulado del primer trimestre mostró una retracción del 3,1% en comparación con igual período de 2025, reflejando una continuidad en la baja del consumo.

Según el informe oficial, los rubros que registraron los mayores aumentos interanuales dentro de los supermercados fueron “Carnes”, con una suba del 41,9%; “Panadería”, con 27%; “Alimentos preparados y rotisería”, con 25%; y “Almacén”, con 22,7%. Pese al incremento de precios en esos productos, el volumen de ventas continúa mostrando señales de desaceleración.

En cuanto a las modalidades de pago, las compras fueron abonadas mayoritariamente con tarjeta de crédito, método que concentró el 44,9% de las operaciones, con ventas por más de 1,1 billones de pesos. Detrás se ubicaron las tarjetas de débito con el 24,8%, el efectivo con el 16,6% y otros medios de pago con el 13,7%, consolidando la tendencia del financiamiento en cuotas para sostener el consumo.

Por otra parte, el organismo también informó una caída en los autoservicios mayoristas. El índice de ventas a precios constantes registró una baja del 7,2% interanual en marzo y acumuló un descenso del 2,6% en el primer trimestre del año. En comparación con febrero, además, se verificó una variación negativa del 1,4%.

Las ventas totales en los mayoristas alcanzaron los 374.252,8 millones de pesos, lo que significó un incremento nominal del 16,7% frente a marzo de 2025. Los productos con mayores aumentos fueron “Carnes” con 50,5%, “Otros” con 23,7%, “Almacén” con 21,5% y “Lácteos” con 19,8%.

Respecto a los medios de pago en los autoservicios mayoristas, las tarjetas de crédito representaron el 26,8% del total vendido, mientras que “Otros medios de pago” concentraron el 31,9% de las operaciones y mostraron una suba interanual del 32,7%, siendo el segmento de mayor crecimiento.