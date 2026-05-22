Apagón en CABA por un incendio en una subestación de Edesur

Más de 40 mil usuarios de Edesur se encuentran sin servicio por el siniestro de la central eléctrica ubicada en el cruce de las calles Río de Janeiro y Antonio Machado.

Más de 40 mil usuarios de Edesur se encuentran sin servicio por el siniestro de la central eléctrica ubicada en el cruce de las calles Río de Janeiro y Antonio Machado.

Más de 40 usuarios se encontraban sin luz tras producirse un incendio en una subestación de la empresa Edesur y algunos de los barrios afectados fueron Caballito, La Paternal, Almagro y Villa Crespo.

Según un informe del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), fueron más de 70 mil usuarios sin suministro, cifra que bajó a 40.738, mientras que trascendió que el incendio se produjo tras la explosión de un transformador de la central eléctrica ubicada en el cruce de las calles Río de Janeiro y Antonio Machado.

INFORMACIÓN IMPORTANTE



Edesur informa que esta mañana se registró un incidente en un transformador de la Subestación Centenario y que por razones de seguridad se cortó el suministro eléctrico en la zona. — Edesur Argentina (@OficialEdesur) May 22, 2026

Además, se indicó que al menos tres dotaciones de los Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar para controlar el fuego, mientras que en la zona se encontraba personal policial, debido a que la circulación debió ser cortada y trascendió que, por el momento, ningún vecino necesitó asistencia médica.

En tanto, una cuadrilla de Edesur ya se encontraba en la subestación donde ocurrió el incendio para iniciar con las tareas correspondientes y que luego se vaya restableciendo el servicio.