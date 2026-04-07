Banfield perdió con Argentinos fuera de casa

Banfield perdió por 3 a 2 con Argentinos, de cara al Clásico del Sur. David Zalazar y Mauro Méndez, los autores de los goles del Taladro.

Banfield perdió por 3 a 2 con Argentinos, de cara al Clásico del Sur. David Zalazar y Mauro Méndez, los autores de los goles del Taladro.

Banfield cayó por 3 a 2 con Argentinos Juniors, fuera de casa, por la Fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Duro golpe de cara al Clásico del Sur.

En el estadio Diego Armando Maradona, el mediocampista Nicolás Oroz abrió la cuenta para el Bicho a los 14 minutos de juego. Seis minutos después, Argentinos Juniors amplió la ventaja con el gol de Emiliano Viveros. Tan solo 8 minutos después del gol de Viveros, el Taladro descontó mediante el tanto de David Zalazar.

En el complemento, a los 2 minutos, el mediocampista Tomás Adoryan dejó mano a mano al uruguayo Mauro Méndez ante el arquero Cortes, se la pinchó y empató el partido. Sin embargo, el local se recuperó y a los 26 minutos lo ganó con el gol del delantero Alan Lescano.

Con este resultado, el Bicho alcanzó a River con 23 puntos y se suma como escolta de Independiente Rivadavia de Mendoza, líder con 26 unidades, al cual enfrentarán el próximo sábado desde las 15.30 en el estadio Bautista Gargantini.

Por su parte, Banfield se mantiene en el duodécimo puesto con 13 puntos y, en la próxima fecha, tendrá que visitar a Lanús en una nueva edición del Clásico del Sur. Este encuentro se disputará el lunes a las 19 en el estadio Néstor Díaz Pérez.