Lanús no pudo con Argentinos

Lanús perdió por 2 a 1 ante el Bicho en el Diego Armando Maradona. Ramiro Carrera marcó el único tanto granate.

Lanús perdió por 2 a 1 ante el Bicho en el Diego Armando Maradona. Ramiro Carrera marcó el único tanto granate.

Lanús cayó por 2 a 1 ante Argentinos Juniors, en el estadio Diego Armando Maradona, por un partido pendiente de la sexta fecha del Torneo Apertura 2026.

El dueño de casa se impuso con goles de los mediocampistas Hernán López Muñoz, a los siete minutos del complemento, y Nicolás Oroz, de penal a los 10 minutos, mientras que la visita descontó en 39 del segundo tiempo, con tanto del volante Ramiro Carrera.

Con el triunfo, el Bicho se metió en zona de clasificación de la zona B, en el séptimo lugar con 17 puntos, mientras que el equipo que dirige Mauricio Pellegrino es cuarto en el grupo A, con 18 unidades.

En la próxima fecha, los dirigidos por Nicolás Diez recibirán a Banfield, el lunes 6 de abril a las 19:00, mientras que el Granate será local de Platense, el miércoles a partir de las 20:00.