Lanús visita a Argentinos en el partido pendiente de la fecha 6

Hoy jueves, en el marco de la fecha FIFA, se disputará un partido pendiente de la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga Profesional cuando a partir de las 21, en el Estadio Diego Armando Maradona, se midan Argentinos Juniors y Lanús.

El Bicho no pudo disputar algunos partidos por el repechaje de la copa Libertadores ante Barcelona de Ecuador y Lanús, por su parte, debido a la final de la Recopa Sudamericana ante Flamengo.

Con el de hoy, Lanús ya se pone a tiro en el fixture, y todos los equipos de la Zona A tendrán ya 11 fechas disputadas pues si bien la próxima fecha será la 13, se jugaron 11 porque queda pendiente para el final del torneo la fecha 9, que fue suspendida debido al paro de la AFA.

En cambio, a Argentinos, de la Zona B, todavía le falta un partido más. El próximo martes 31 jugará frente a Aldosivi, para que ahí sí todos los equipos de ambas zonas tengan 11 encuentros disputados.

El conjunto de Mauricio Pelegrino, que viene de ganarle por 1-0 a Vélez y quedó cuarto en la tabla de la Zona A con 18 puntos, si consigue estos 3 puntos de hoy también alcanzaría al segundo de su tabla, que es Estudiantes de La Plata.

Por su lado, Argentinos, que viene de ganarle a Platense 1-0 y alcanzó el 8vo puesto de la Zona B con 14 puntos, si gana sus dos partidos pendientes puede alcanzar a River en el segundo puesto de la tabla.

Argentinos Juniors vs Lanús

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Iván Morales o Tomás Molina y Emiliano Viveros. DT: Nicolás Diez .

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesus, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera, Matías Sepúlveda o Bruno Cabrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino .

El árbitro del encuentro es Nicolás Lamolina y en el VAR se encuentra Sebastián Habib. Lo transmitirá TNT Sport .