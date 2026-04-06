Frente a los escándalos, el Gobierno endurece el ataque a la prensa

Periodista imbécil, corrupto y asociación ilícita. Los términos elegidos por Javier Milei en el último ataque a la prensa.

Periodista imbécil, corrupto y asociación ilícita. Los términos elegidos por Javier Milei en el último ataque a la prensa.

Desde que comenzó la gestión de Javier Milei los ataques a la prensa se reiteraron, pese a que su campaña comenzó como panelista de TV, y suele ser el recurso utilizado para no dar explicaciones. Desde su entorno hablan de “domar” a los periodistas.

Este domingo, el jefe de Estado volvió a elegir sus redes sociales como campo de batalla para lanzar un durísimo ataque contra el sector periodístico, al que calificó como una “asociación ilícita”, en medio de los cuestionamientos por enriquecimiento ilícito a Manuel Adorni, quien parece blindado.

A través de un posteo estructurado en cinco “actos”, el mandatario denunció una supuesta maniobra coordinada para desprestigiar su gestión mediante la difusión de datos erróneos sobre créditos tomados por legisladores y funcionarios de LLA con el Banco Nación.

“Está claro que el problema no es sólo las basuras inmundas que la van de periodistas. El tema alcanza a los editores y a los dueños del medio“, sentenció Milei, elevando el tono de una confrontación que ya es marca registrada de su administración.

Bajo el irónico título de “¿Cómo se llama la obra?”, el titular del Ejecutivo describió una secuencia que comienza con lo que denominó un “periodista mezcla de operador e imbécil” publicando datos financieros, seguido por un “periodista corrupto” que expande la información con gráficos para “esparcir mentiras”.

Según el relato oficial, a pesar de que los involucrados habrían aceptado el error una vez caída la supuesta falsedad, los medios decidieron sostener la noticia incluso otorgándole lugar en sus portadas principales. Para Milei, esta persistencia no es un error profesional, sino una estrategia deliberada de “estafa” al lector.

Reunión de Gabinete

Milei, de hecho, encabezará este lunes (al mediodía) una nueva reunión de Gabinete, que tendrá como objetivo, además de los temas de agenda vinculados al paquete de reformas, mostrar y reforzar la unidad dentro del Gobierno, luego de las imputaciones hacia Adorni por presunto enriquecimiento ilítico.

Además de Adorni, se prevé la asistencia de la secretaria de Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el ministro del Interior Diego Santilli, entre otros.