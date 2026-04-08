Movimiento Derecho al Futuro: Axel Kicillof lanza su espacio en la UBA con proyección presidencial

El evento se realizará a las 16 en el Aula Magna del Pabellón 2 de Ciudad Universitaria, donde el mandatario buscará consolidar su perfil nacional y sumar respaldo de los sectores estudiantil, académico y científico.

El evento se realizará a las 16 en el Aula Magna del Pabellón 2 de Ciudad Universitaria, donde el mandatario buscará consolidar su perfil nacional y sumar respaldo de los sectores estudiantil, académico y científico.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezará este jueves el lanzamiento de su espacio político “Movimiento Derecho al Futuro” (MDF) en la Universidad de Buenos Aires (UBA), en un acto que marcará su posicionamiento de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

El evento se realizará a las 16 en el Aula Magna del Pabellón 2 de Ciudad Universitaria, donde el mandatario buscará consolidar su perfil nacional y sumar respaldo de los sectores estudiantil, académico y científico. La presentación se da en un contexto de creciente confrontación con el presidente Javier Milei y el espacio oficialista La Libertad Avanza.

En este escenario, Kicillof se consolida como uno de los principales referentes de la oposición y potencial candidato del peronismo. Con un año y medio por delante, el desafío será construir una estructura política de alcance nacional que le permita competir en igualdad de condiciones frente al oficialismo.

El fortalecimiento interno del gobernador se vio reflejado a mediados de marzo, cuando logró imponerse en 10 de los 16 distritos en disputa dentro del Partido Justicialista bonaerense, debilitando el liderazgo de Máximo Kirchner y de La Cámpora dentro del espacio.

El MDF, lanzado en febrero de 2025, surgió como una herramienta para diferenciarse del kirchnerismo y tomar distancia de la figura de Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de construir una alternativa federal y proyectar su modelo de gestión a nivel nacional. Sin embargo, el gobernador mantiene canales de diálogo con la exmandataria y su sector, en busca de sostener la unidad del peronismo.

En paralelo, distintos sondeos realizados en lo que va de 2026 posicionan a Kicillof como uno de los dirigentes con mayor competitividad frente a Milei, incluso con posibilidades de imponerse en un eventual balotaje en territorio bonaerense, lo que refuerza su estrategia de cara a 2027.