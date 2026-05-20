Axel Kicillof creó el Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento para impulsar la innovación tecnológica

El nuevo organismo funcionará bajo la órbita del Ministerio de Producción bonaerense y será presidido por el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk.

El nuevo organismo funcionará bajo la órbita del Ministerio de Producción bonaerense y será presidido por el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk.

El gobernador Axel Kicillof avanzó en una nueva política de innovación y desarrollo productivo con la creación del Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC), un organismo que tendrá como objetivo fortalecer el ecosistema tecnológico y científico de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa dependerá del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, conducido por Augusto Costa.

El flamante consejo será presidido por Ariel Sujarchuk, quien estará acompañado por la subsecretaria de Industria y PyMEs, Mariela Bembi, y el subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Federico Agüero. Además, en los próximos días se oficializará la integración completa del organismo, que contará con representantes de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), cámaras empresariales, polos tecnológicos y distintos actores vinculados a la economía del conocimiento. Todos los integrantes cumplirán funciones “ad honorem”.

El COPEC tendrá entre sus principales objetivos asesorar, articular y fortalecer el ecosistema de innovación bonaerense mediante la generación de diagnósticos, evidencia e investigación aplicada. También buscará promover políticas públicas orientadas al desarrollo productivo, la inclusión laboral de calidad y el crecimiento de empresas tecnológicas, startups y clusters regionales.

Entre las metas estratégicas del organismo se destacan la articulación entre el sector público, privado, académico y científico-tecnológico; el relevamiento de capacidades locales; la promoción de exportaciones y misiones comerciales internacionales; y la formación en habilidades digitales para generar empleo calificado. Además, se prevé la creación de mesas sectoriales enfocadas en áreas clave como software, inteligencia artificial, biotecnología, nanotecnología y producción audiovisual.