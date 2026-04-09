El Estadio Eduardo Gallardón será sede de la Copa Argentina con un duelo entre equipos del ascenso

El estadio de Los Andes fue confirmado para albergar el partido entre Gimnasia de Mendoza y Gimnasia y Tiro de Salta el próximo 15 de abril. La designación marca un reconocimiento al crecimiento institucional del club.

El estadio de Los Andes fue confirmado para albergar el partido entre Gimnasia de Mendoza y Gimnasia y Tiro de Salta el próximo 15 de abril. La designación marca un reconocimiento al crecimiento institucional del club.

El Club Atlético Los Andes confirmó que el Estadio Eduardo Gallardón será escenario de un partido de la Copa Argentina. Será el próximo miércoles 15 de abril se enfrenten Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Gimnasia y Tiro de Salta. La confirmación posiciona al club de Lomas de Zamora como una de las plazas elegidas para este tipo de eventos a nivel nacional.

Desde la institución destacaron que esta designación responde al trabajo sostenido en infraestructura, mantenimiento y mejoras del estadio. En ese sentido, remarcaron que las inversiones realizadas en los últimos años permitieron que el recinto cumpla con los estándares requeridos para albergar encuentros de esta magnitud.

Además, el club subrayó el compromiso de socios, dirigentes y trabajadores, quienes aportaron para el crecimiento constante de la institución. La posibilidad de recibir un partido de Copa Argentina representa no solo un logro deportivo, sino también un reconocimiento al esfuerzo colectivo.

De esta manera, Los Andes vuelve a colocarse en el mapa del fútbol argentino, consolidando su estadio como una plaza confiable para eventos oficiales. La expectativa crece entre los hinchas y la comunidad, que ven en este tipo de oportunidades una señal clara del rumbo institucional.