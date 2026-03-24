Copa Argentina: Banfield y Real Pilar se enfrentan en el Beranger

El Taladro y el conjunto de la Primera B se enfrentan este miércoles por los 32avos de final de la Copa Argentina, en un duelo con realidades distintas pero la misma ilusión de avanzar de fase.

El Taladro y el conjunto de la Primera B se enfrentan este miércoles por los 32avos de final de la Copa Argentina, en un duelo con realidades distintas pero la misma ilusión de avanzar de fase.

Banfield y Real Pilar se medirán este miércoles desde las 21:15 en el estadio Alfredo Beranger por los 32avos de final de la Copa Argentina, en un partido que marcará el inicio del camino para ambos en el certamen federal. El Taladro llega con impulso tras su última victoria, mientras que el conjunto visitante buscará dar el golpe ante un rival de mayor categoría.

El equipo del Sur viene de vencer 1-0 a Tigre en el Florencio Sola por la fecha 12 del Torneo Apertura, con gol de Tiziano Perrotta. Ese triunfo le permitió cortar una racha de dos derrotas consecutivas y volver a meterse en la pelea por ingresar entre los ocho mejores de la Zona B, que accederán a los playoffs.

Por su parte, Real Pilar atraviesa un buen presente en la Primera B, donde se ubica quinto con nueve puntos, producto de tres victorias y dos caídas. El conjunto del noroeste bonaerense tiene como gran objetivo el ascenso a la Primera Nacional, luego de haber quedado a las puertas la temporada pasada tras caer en semifinales del Reducido frente a Acassuso.

El ganador de este cruce avanzará a los 16avos de final de la Copa Argentina, donde se medirá con quien resulte vencedor del duelo entre Estudiantes de Río Cuarto y San Martín de Tucumán. El encuentro se podrá ver por TyC Sports y será arbitrado por Leandro Rey Hilfer.