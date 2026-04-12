El Colegio de Escribanos defendió los controles tras la polémica por la operación de Adorni

La presidenta del colegio de escribanos confirmó que “se sigue de cerca el expediente y colabora con la Justicia como auxiliar”. También defendió el rol institucional del organismo y subrayó que puede iniciar procesos disciplinarios, incluso hasta la destitución de matriculados en caso de irregularidades.

La presidenta del colegio de escribanos confirmó que “se sigue de cerca el expediente y colabora con la Justicia como auxiliar”. También defendió el rol institucional del organismo y subrayó que puede iniciar procesos disciplinarios, incluso hasta la destitución de matriculados en caso de irregularidades.

La presidenta del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Magdalena Tato, defendió los mecanismos de control del notariado en medio de la controversia por la operación inmobiliaria vinculada al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En ese marco, remarcó que todas las transacciones realizadas por personas políticamente expuestas (PEP) deben ser informadas obligatoriamente a la UIF, sin importar el monto.

Tato explicó que el procedimiento es automático y forma parte de reportes sistemáticos mensuales. “Si sos PEP, sí o sí tenés que informar a la UIF. No importa el monto por el que haya comprado, es automático”, sostuvo en diálogo con Radio Rivadavia. Además, diferenció este mecanismo del Reporte de Operación Sospechosa (ROS), que se aplica cuando existen dudas sobre el origen de los fondos.

Según detalló, en la práctica es poco frecuente que los escribanos emitan ROS, ya que las operaciones suelen caerse antes de concretarse si surgen inconsistencias. Sin embargo, aclaró que, si la transacción se realiza y persisten las dudas, el profesional tiene la obligación de reportarlo. “Cuando a mí me genera duda… tengo obligación de hacer un ROS”, afirmó.

En relación con el caso puntual que generó la polémica, Tato evitó pronunciarse sobre responsabilidades, pero confirmó que el Colegio sigue de cerca el expediente y colabora con la Justicia como auxiliar. También defendió el rol institucional del organismo y subrayó que puede iniciar procesos disciplinarios, incluso hasta la destitución de matriculados en caso de irregularidades.