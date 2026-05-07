Milei respaldó a Adorni: “Ni en pedo se va”

Milei minimizó las inconsistencias denunciadas en torno a los gastos investigados y aseguró que la situación está aclarada. “Fueron a buscar una cascada y se terminaron encontrando con dos cañitos. La mentira es más que evidente cuando chequean los precios”, afirmó.

Milei minimizó las inconsistencias denunciadas en torno a los gastos investigados y aseguró que la situación está aclarada. “Fueron a buscar una cascada y se terminaron encontrando con dos cañitos. La mentira es más que evidente cuando chequean los precios”, afirmó.

El presidente de la Nación, Javier Milei, respaldó públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de las denuncias e investigaciones judiciales que pesan sobre el funcionario, y aseguró que no dejará su cargo. Además, responsabilizó al kirchnerismo por las acusaciones y cuestionó la cobertura mediática del caso.

Durante una entrevista brindada a la señal LN+, Milei fue categórico al ser consultado sobre la continuidad de Adorni en el Gobierno: “Ni en pedo se va”. En ese sentido, defendió al funcionario y sostuvo: “Estoy perfectamente tranquilo que Adorni es una persona honesta y es un hombre de bien”.

El mandatario también apuntó contra las denuncias relacionadas con los gastos y las remodelaciones atribuidas al jefe de Gabinete. Sin mencionar directamente al contratista Matías Tobar, Milei afirmó que se trata de “un militante kirchnerista” y consideró que existe una operación política detrás de las acusaciones. “Entiendo la carnicería mediática, los números mal hechos con mala intención”, expresó.

Además, el Presidente minimizó las inconsistencias denunciadas en torno a los gastos investigados y aseguró que la situación está aclarada. “Fueron a buscar una cascada y se terminaron encontrando con dos cañitos. La mentira es más que evidente cuando chequean los precios”, afirmó.

En otro tramo de la entrevista, Milei también respondió a los cuestionamientos de Patricia Bullrich, quien había reclamado que Adorni presente cuanto antes su declaración jurada. “Los números están en orden y van a ser presentados. Ni siquiera a nosotros nos genera preocupación porque tiene todos los números en orden”, señaló el mandatario, y agregó que “es cuestión de días” para que se presenten los documentos correspondientes.