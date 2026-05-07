La esposa de Adorni rompió el silencio: “Evolucionar también es despedirse”

La esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Bettina Angeletti, realizó un sorpresivo y enigmático posteo en su cuenta de la red social Instagram en el cual señaló que “para avanzar, siempre hay que dejar algo atrás”, a la vez que añadió: “No porque esté mal ni porque haya sido un error, sino porque ya cumplió su misión”.

El posteo salió a la luz después que se conocieran imágenes de las refacciones que Matías Tabar realizó en la casa que el funcionario tiene Exaltación de la Cruz.

En tanto, la esposa de Adorni, indicó además: “Hay formas de pensar, decisiones, maneras de vincularnos y hasta versiones nuestras que fueron necesarias para llegar hasta acá. Pero no todo lo que nos trajo a este punto es lo que nos va a llevar al siguiente”.

“Crecer implica reconocer cuándo algo quedó chico y aceptar que evolucionar también es despedirse. Soltar no es perder, es habilitar espacio para lo nuevo. Cada elección abre posibilidades, pero también cierra otras. Y en esa tensión es donde sucede el crecimiento”, culminó Angeletti en un posteo tan críptico como enigmático.