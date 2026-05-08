Adorni aseguró que el presupuesto universitario se cumple y apuntó contra la UBA por el financiamiento de hospitales

Adorni calificó como “falsa” la denuncia realizada por la UBA sobre un supuesto desfinanciamiento. El funcionario afirmó que el Gobierno “transfirió mensualmente la totalidad de los créditos presupuestarios asignados” tanto para funcionamiento como para salarios.

Adorni calificó como “falsa” la denuncia realizada por la UBA sobre un supuesto desfinanciamiento. El funcionario afirmó que el Gobierno “transfirió mensualmente la totalidad de los créditos presupuestarios asignados” tanto para funcionamiento como para salarios.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que el Gobierno nacional cumple con la ejecución del presupuesto universitario y rechazó las acusaciones de desfinanciamiento a las universidades públicas. Además, volvió a cuestionar a la Universidad de Buenos Aires por el reclamo de fondos destinados a hospitales universitarios.

Las declaraciones del funcionario se dieron luego de que la Justicia concediera un recurso extraordinario federal presentado por el Ejecutivo en la causa vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. Según Adorni, la norma “nació suspendida en su ejecución” hasta que el Congreso determine cuáles serán las fuentes de financiamiento para sostenerla.

“Esta administración tiene un compromiso inquebrantable de sostener el equilibrio fiscal porque no hacerlo implicaría más impuestos o emisión monetaria, lo que se traduce, siempre y en todo lugar, en más inflación o más pobreza”, expresó durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

En ese marco, el jefe de Gabinete sostuvo que desde el inicio de la gestión libertaria “la política ha tratado de instalar” que el Gobierno busca desfinanciar o cerrar las universidades nacionales. Sin embargo, afirmó que el Ejecutivo “ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento”.

Asimismo, destacó que en el Presupuesto 2026 la partida destinada a universidades “pasó a 4,8 billones de pesos”, y comparó la situación actual con la gestión del ex presidente Alberto Fernández. Según indicó, durante ese período los fondos eran enviados “con hasta cuatro meses de atraso” en un contexto de inflación anual del 211,4%.

En relación con el conflicto por los hospitales universitarios, Adorni calificó como “falsa” la denuncia realizada por la UBA sobre un supuesto desfinanciamiento. El funcionario afirmó que el Gobierno “transfirió mensualmente la totalidad de los créditos presupuestarios asignados” tanto para funcionamiento como para salarios.

Además, explicó que el reclamo de la universidad porteña corresponde a “una partida adicional de 75.371 millones de pesos”, monto que, según detalló, representa “el 94,5% del presupuesto total de hospitales universitarios de todo el país”.

“Una sola universidad pretende apropiarse el crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales”, cuestionó el ministro coordinador.

Por último, de cara a la movilización universitaria prevista para el 12 de mayo, Adorni manifestó que espera que prevalezcan “el sentido común y la sensatez”, y remarcó que el Gobierno considera a la educación y la salud como “derechos fundamentales, inalienables y universales”.