Dólar oficial: Cerró mayo por encima de los $1.400, pero acumula una caída del 3,2% en 2026

A lo largo de mayo, el dólar mayorista avanzó 1,2% (+$17), impulsado por una mayor demanda de divisas y movimientos del mercado financiero.

A lo largo de mayo, el dólar mayorista avanzó 1,2% (+$17), impulsado por una mayor demanda de divisas y movimientos del mercado financiero.

El dólar oficial registró su segundo aumento mensual consecutivo y finalizó mayo en $1.408 en el mercado mayorista. A pesar de la suba reciente, la divisa todavía muestra una baja acumulada de $47 en lo que va del año, equivalente a una caída del 3,2%

.La cotización mayorista retrocedió $2 en la última rueda del mes y cerró en $1.408 para la venta. De esta manera, quedó lejos del techo de la banda cambiaria fijada por el Gobierno, que este viernes alcanzó los $1.757,34. La brecha entre ambos valores se ubicó en torno al 24,8%. Durante la jornada, el volumen operado en el segmento de contado superó los US$719,8 millones.

A lo largo de mayo, el dólar mayorista avanzó 1,2% (+$17), impulsado por una mayor demanda de divisas y movimientos del mercado financiero. Sin embargo, en el balance anual continúa mostrando una tendencia descendente. En paralelo, los contratos de dólar futuro reflejaron subas de hasta 0,3% para algunos vencimientos de 2026, mientras que las posiciones correspondientes a 2027 registraron mayoría de bajas.

El comportamiento del mercado se dio en un contexto de fuerte intervención compradora del Banco Central, que acumuló adquisiciones por más de US$2.500 millones durante mayo. Este flujo fue favorecido por la liquidación de exportaciones del sector agropecuario y el regreso de emisiones de deuda corporativa. Los operadores proyectan que el tipo de cambio mayorista cerrará diciembre en torno a los $1.615.

En el segmento minorista, el dólar cerró a $1.430 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar tarjeta alcanzó los $1.859. Por su parte, el promedio informado por las entidades financieras al Banco Central fue de $1.431,57. Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP se ubicó en $1.434,96 y el contado con liquidación (CCL) en $1.485,40. En tanto, el dólar blue se mantuvo estable en $1.430 para la venta en la city porteña.