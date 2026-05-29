Tráfico ilegal de animales: cayó una red que operaba en Lomas de Zamora y enviaba fauna por encomienda

El tráfico ilegal de animales volvió a quedar en el centro de la escena tras una serie de allanamientos realizados por la Gendarmería Nacional que permitieron desbaratar una organización criminal con base en Lomas de Zamora. La banda se dedicaba a capturar animales silvestres, mantenerlos cautivos y enviarlos por encomienda a distintos puntos del país. En total, fueron rescatados 125 ejemplares, de los cuales 88 estaban vivos.

La investigación reveló un circuito delictivo que conectaba Rosario, Entre Ríos, Lomas de Zamora y Almirante Brown. Según determinaron los investigadores, los animales eran capturados en zonas de monte, trasladados a centros clandestinos donde permanecían encerrados y luego comercializados a través de redes sociales. Posteriormente, eran despachados mediante encomiendas hacia compradores de diferentes provincias.

Entre los ejemplares secuestrados había loros, cardenales, reptiles y mamíferos, además de restos de animales muertos que eran vendidos como objetos de colección. Durante los procedimientos, los efectivos encontraron cráneos de antílopes y otras piezas de fauna. Los investigadores también secuestraron rifles calibre 22, armas de aire comprimido, municiones y tramperas utilizadas para la captura de los ejemplares.

Los allanamientos se realizaron de manera simultánea y terminaron con varios integrantes de la organización detenidos e incomunicados. Además del tráfico de fauna, la banda también estaba vinculada al narcotráfico: en los operativos se incautaron casi tres kilos de marihuana. Ahora, la Justicia deberá determinar las imputaciones y el futuro procesal de los acusados por integrar esta red ilegal que operaba en el sur del conurbano bonaerense.