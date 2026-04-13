Caputo busca destrabar un desembolso de US$1.000 millones

Luis Caputo participará de las reuniones de primavera del FMI. La agenda oficial se centra en la revisión del programa vigente y la gestión del desembolso.

Luis Caputo participará de las reuniones de primavera del FMI. La agenda oficial se centra en la revisión del programa vigente y la gestión del desembolso.

El equipo económico encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo, busca destrabar el desembolso de 1.000 millones de dólares. Es por esto que participará de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

El evento, que se desarrolla desde el lunes 13 al viernes 18 de abril en Washington y estará dominado por la situación en Medio Oriente, contempla el capítulo argentino. La agenda oficial se centrará en poder cerrar revisión del programa vigente y la gestión del desembolso de US$1.000 millones.

Este tramo de financiamiento depende del cumplimiento de las metas del primer trimestre, con especial foco en la acumulación de reservas netas (tema que complica a la Argentina) y el mantenimiento del superávit fiscal.

El Gobierno de Javier Milei buscará una dispensa por el incumplimiento previo en la acumulación de reservas, que se situó US$11.000 millones por debajo de lo acordado el año anterior.

Durante 2025, Argentina registró un superávit primario del 1,4% del PBI, superando la meta del 1,3% pactada originalmente. Al contabilizar el pago de intereses de deuda, el excedente fiscal total se ubicó en el 0,2% del producto.