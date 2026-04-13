Horror en Lanús: sigue la investigación sobre el feto encontrado a la vera del Riachuelo

Desde que un vecino de Villa Diamante, en el partido de Lanús, reportó el horrible hallazgo de lo que en principio parecían ser restos orgánicos dentro de un balde a la vera del Riachuelo y de que personal del SAME que se presentó en el lugar y se confirmó que se trataba de un feto humano aúno no hay muchas novedades sobre el atroz descubrimiento.

La llamada al 911 entró durante la mañana del viernes, cuando un hombre de unos 40 años reportó el extraño hallazgo a pocos metros de la parada de colectivos ubicada cerca de las Carlos Pellegrini y José María Moreno.

En seguida se acercó una patrulla de la Policía que andaba por la zona y personal del SAME que confirmó que el feto era de sexo femenino, y que no tenía signos vitales.

En el operativo participó personal de la Comisaría Quinta de Lanús y fuentes policiales informaron luego que el feto estaba adentro de un balde de plástico que alguien había dejado cerca de la parada de colectivos.

Sin embargo, hasta el momento no trascendieron detalles sobre el tiempo de gestación ni sobre las circunstancias en las que habría sido descartado.

Tras la confirmación de lo ocurrido se abrió una causa que quedó en manos de la fiscal María Wilhelm, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 8 de Avellaneda-Lanús, especializada en violencia familiar y de género que dispuso una serie de medidas clave para avanzar en el caso y ordenó preservar la zona para buscar indicios de lo ocurrido.

Entre las medidas adoptadas por la fiscal se destacan el análisis de cámaras de seguridad de la zona y la recolección de testimonios entre vecinos, con el objetivo de detectar movimientos sospechosos o identificar a quien haya abandonado el balde.