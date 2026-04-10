Horror en Lanús: vecinos hallaron un feto en un balde

Los propios vecinos denunciaron el hallazgo de un feto en un balde de plástico, en Lanús. Peritos trabajan en la zona.

Los propios vecinos denunciaron el hallazgo de un feto en un balde de plástico, en Lanús. Peritos trabajan en la zona.

La Policía de la provincia de Buenos Aires alertó sobre el hallazgo de un feto en el partido de Lanús. Los propios vecinos lo encontraron y denunciaron el hecho.

Efectivos de la Comisaría Quinta de Lanús se acercaron a la zona de Rivera y Moreno -detalla el parte policial- donde pudieron constatar la presencia de un bebé dentro de un balde de plástico.

Personal del SAME confirmó que se trata de un feto femenino. La fiscal que interviene en el caso espera los resultados de los análisis realizados por peritos.

Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 descentralizada del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.