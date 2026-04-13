Milei lanzó un spot donde se compara con los Supercampeones



El presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a las redes sociales para intentar copar la atención, en un contexto difícil para el Gobierno por la situación económica y los escándalos de corrupción. En esta oportunidad, el líder libertario publicó una peculiar propaganda.

El spot, difundido en redes sociales, combina música épica, estética de animé y una narrativa centrada en la figura presidencial, en línea con el estilo personalista que caracteriza la comunicación de Javier Milei. Sin embargo, lejos de pasar desapercibido, el contenido fue blanco de cuestionamientos y burlas por su tono autoadulatorio.

En la pieza audiovisual se puede ver un dibujo al mejor estilo Supercampeones, el recordado dibujo animado japonés con inspiración futbolística protagonizado por Oliver Atom que marcó a más de una generación, y el mismísimo Milei es el protagonista.

Un musculoso jefe de Estado viste la camiseta de la selección argentina y enfrenta primero a un equipo de cucarachas y lo derrota y luego enfrenta a otros rivales mientras se van enumerado los logros del Gobierno, principalmente en materia económica y de achique del Estado.

La escena se acompaña con un relator que adapta varias frases emblématicas de relatos futbolísticos donde sin dudas se destacan de “qué planeta viniste” y “el genio de la libertad mundial”, emulando la narracción de Victor Hugo Morales en el gol del siglo de Diego Armando Maradona a Inglaterra en el Mundial México 86.

Entre la andanada de reacciones que generó el video, prevalecen las críticas del tenor: “Seguro el presidente esta ocupado, el presidente…”; “Tenés que cerrar el psiquiátrico”; “Se dibujaba musculoso me destruye”; ¿Dice que bajaron 30 % los precios de los alquileres? Este tipo ya perdió todo contacto con la realidad”; “De laburar ni hablemos, no?”.

También hubo elogios, como “se viene el océano de lágrimas de Kuka” y el cineasta oficial de La Libertad Avanza, Santiago Oria, exclamó: “videazo”.