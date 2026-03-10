Proponen un examen psicológico para los candidatos

La propuesta del psicológico como requisito previo e ineludible para la oficialización de sus candidaturas es de una diputada de LLA.

La propuesta del psicológico como requisito previo e ineludible para la oficialización de sus candidaturas es de una diputada de LLA.

La diputada de la Libertad Avanza, Mercedes Llano, presentó un controvertido proyecto de ley en el cual propone que se realice a los candidatos a cargos electivos y autoridades del Poder Ejecutivo un examen psicológico.

Se trata de una “Evaluación de idoneidad Psicológica Funcional”. La legisladora argumentó que es necesario realizar ese examen previo a que asuman sus cargos o se postulen como legisladores o a la Presidencia de la Nación.

Sostiene que se debe “garantizar que quienes conduzcan los destinos del país cuenten con las aptitudes conductuales, emocionales y cognitivas necesarias para el ejercicio del liderazgo estatal”.

Llanos propone que se realice este examen psicológico a los candidatos a Presidente y Vicepresidente de la Nación, “como requisito previo e ineludible para la oficialización de sus candidaturas ante la Justicia Electoral”.

También señala que lo deberán hacer “los legisladores nacionales electos, quienes “deberán acreditar la evaluación con carácter previo a la asunción del cargo”, a los aspirantes a ejercer cargos de autoridades superiores del Poder Ejecutivo Nacional, “con carácter previo a su designación o asunción”.

Señala que la evaluación será realizada por “organismos especializados, independientes y técnicamente idóneos, designados conforme a la reglamentación”.

Además, se establece en el proyecto que la evaluación tendrá carácter estrictamente confidencial. Únicamente el dictamen final, expresado como “Apto Funcional” o “No Apto Funcional”, será comunicado a la Justicia Electoral y/o al órgano correspondiente, sin expresión de datos clínicos ni fundamentos técnicos detallados.