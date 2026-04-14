Guernica: Denunció un robo y los familiares del sospechoso intentaron prender fuego su casa

Se vivieron momentos de máxima tensión en Guernica, partido de Presidente Perón, debido a que familiares de un sospechoso intentaron prender fuego la vivienda del hombre que había realizado la denuncia. Cuatro detenidos y un frondoso prontuario detrás.
Efectivos de la comisaría primera de Presidente Perón arribaron a una vivienda ubicada en Berazategui y 7 de Guernica por un llamado del dueño de la casa, quien denunció amenazas de muerte. Denunció que familiares de un delincuente, a quien había denunciado previamente, lo amenazaron con prender fuego la casa como venganza.
Procedieron, entonces, a la aprehensión de cuatro personas que “buscaban venganza respecto de la aprehensión de su familiar por la comisión de ilícito de modalidad asalto suscitado en la fecha en horas de la mañana”.
La causa fue caratulada como “amenazas agravadas” e interviene la Fiscalía descentralizada Nº2 de Presidente Perón, que depende del Departamento Judicial de La Plata y la Fiscalía Nº1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.
Las fuentes precisaron que a partir del registro de biblioratos de la dependencia, lograron establecer que uno de los aprehendidos estuvo detenido siete años por un asesinato, mientras que otros dos tenían antecedentes por “robo agravado por el empleo de arma de fuego”, causa iniciada en marzo pasado.