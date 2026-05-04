Guernica: Frenó en un semáforo y delincuentes armados intentaron robarle el auto

Delincuentes sorprendieron a un conductor que frenó en el semáforo, en Guernica. Un policía divisó la situación e intervino.

Delincuentes sorprendieron a un conductor que frenó en el semáforo, en Guernica. Un policía divisó la situación e intervino.

La Policía de la provincia de Buenos Aires informó que dos delincuentes fueron detenidos tras intentar robar un auto en plena calle de Guernica. Sorprendieron a un conductor, que frenó en el semáforo, y lo amenazaron con armas de fuego.

El hecho se registró en la intersección de la Ruta 210 y la avenida Eva Perón de Guernica. Un conductor frenó en el semáforo y fue sorprendido por los asaltantes, quienes realizaron amenazas con armas de fuego.

La situación fue advertida por un efectivo de la Policía Federal, que se encontraba franco de servicio, detenido detrás del vehículo. Se identificó, dio la voz de alto y le disparó a uno de los asaltantes.

El herido fue trasladado al Hospital Cecilia Grierson, donde quedó internado fuera de peligro y con custodia policial.

El segundo acusado intentó escapar, pero fue aprehendido a pocos metros del lugar por personal del Comando de Patrullas de Presidente Perón.

Secuestraron una pistola Bersa Thunder con cargador y municiones, y un revólver calibre 22 con numeración suprimida.

La causa fue caratulada como “robo calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa” e interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 de Presidente Perón.