Detuvieron a un policía de la Ciudad por lesiones, amenazas y efectuar disparos al aire

Un efectivo de la Policía de la Ciudad fue aprehendido por golpear y amenazar a un vecino en Avellaneda.

La Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo en las últimas horas a un efectivo de la Policía de la Ciudad, acusado por lesiones, amenazas y efectuar disparos al aire con el objetivo de amedrentar a un vecino.

Se realizaron tres allanamientos: una vivienda de Ramallo al 500 y dos en Darwin al 600, en el partido de Avellaneda.

En uno de ellos aprehendieron al efectivo de 24 años, que se desempeña en la Comuna 1D, y secuestraron una pistola calibre 9 mm, tres cargadores y 42 municiones, tres cargadores de de Bersa y la credencial policial.

Los procedimientos se concretaron en las últimas horas, pero el hecho data del 16 de enero. La víctima es un vecino que denunció que mantuvo una discusión con este hombre, quien lo atacó a golpes y lo amedrentó con un arma de fuego. Incluso, llegó a efectuar disparos al aire.

Vale mencionar que en el primer objetivo se hizo presente un subcomusario que es jefe de la Comuna 1D, “quien procede a mantener comunicación telefónica con Asuntos Internos de Ciudad aguardando resolución administrativa para con el efectivo policial”.

Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, que determinó la notificación de la formación de la causa y que en caso de no poseer impedimentos legales, se proceda a la liberación.