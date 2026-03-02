Ezeiza: La familia del acusado por el femicidio de Malena denunció amenazas

La familia de Nahuel Lau de Hoz, el joven detenido como presunto autor del femicidio de Malena Maidana en Ezeiza, denunció que sufren amenazas constantes y que hasta intentaron incendiar la casa donde viven. “No somos asesinos”, aseguró la madre del acusado.

“Ante todo quiero repudiar el homicidio, dar mi pésame a la familia, y quiero que se haga justicia por Malena. Que pague el culpable, y que la justicia investigue y determine si mi hijo es culpable o no. Él ya está detenido”, dijo la mujer respecto al femicidio.

En una carta de lectores, la madre de Nahuel Lau de Hoz denunció que, tras la detención del sospechoso, no solo recibieron amenazas, sino que intentaron quemarle la casa en la que vive junto a su hija menor, quien está por comenzar el colegio.

La carta de la familia del acusado por el femicidio de Malena

“Ingresaron a nuestro terreno, rompieron el portón, rompieron botellas en la puerta y recibimos todo tipo de amenazas de ajusticiamiento provocando crisis de miedo en mi hija y en nosotros, al punto que no podemos dormir ni salir a la calle”, sostuvo en la carta.

Y agregó: “Tenemos miedo por nuestra integridad, no somos asesinos como nos gritan, ni merecemos ajusticiamiento”. Luego de las amenazas, la mujer pidió protección a la Fiscalía N° 3, a la Defensoría de Niñez y Adolescencia, y a la Secretaría de Seguridad de Ezeiza.

“Estamos corriendo peligro, mi nena tiene derecho a seguir estudiando, y a crecer sin estos hostigamientos y amenazas. No somos asesinos. Hoy se me terminó el yogurt del desayuno de mi hija y no pude ir a comprarle porque corro riesgo de salir a la calle, ni tengo dinero para ir en remis a todos lados”, contó.

Además, indicó que tuvo que solicitar atención psicológica para su hija y señaló que está viviendo “un hostigamiento injusto que le puede causar daños muy grandes”. “No merecemos vivir así, no hicimos nada malo. No tenemos antecedentes penales, ni somos una familia asesina”, dijo la mujer.

El femicidio de Malena Maidana

Malena Maidana, de 26 años, fue asesinada el domingo 22 de febrero mientras caminaba por el barrio La Unión, en el partido de Ezeiza, como hacía habitualmente.

Todo ocurrió a muy pocas cuadras de su casa y quedó grabado. La víctima recibió 10 puñaladas.

Como principal y único acusado fue detenido Nahuel Lau de Hoz, de 22 años, quien fue identificado gracias a las cámaras de seguridad.

Durante el operativo de detención, la Policía secuestró la ropa que habría utilizado el día del ataque, un par de zapatillas con manchas de sangre y varios cuchillos, uno de los cuales sería el arma homicida.