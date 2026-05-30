Temperley quiere meterse en la zona de Reducido

Temperley, que viene de un empate, recibirá mañana a San Martín de San Juan por la Fecha 16 de la competencia de la Primera Nacional. Tiene la oportunidad de sumarse al pelotón que se encuentra en zona de Reducido.

El encuentro se disputará este domingo, desde las 16, en el Estadio Alfredo Beranger. Javier Alberto Delbarba será el encargado de impartir justicia en este duelo que será transmitido por LPF Play.

El Gasolero se encuentro en el puesto 12 de la tabla de la Zona B, con 17 unidades (producto de 3 victorias, 8 empates y 3 derrotas) y una victoria puede llevarlo a la zona de Reducidos. El rival está séptimo con 20 puntos.