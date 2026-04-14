La nafta sigue en aumento: Llenar el tanque sale más de $100.000

Cerca de un 23% fue el aumento de la nafta, y otros combustibles, en las últimas semanas.

Cerca de un 23% fue el aumento de la nafta, y otros combustibles, en las últimas semanas.

El precio de los combustibles continúa en alza y acumula un incremento cercano al 23% desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, una situación que impacta de lleno en el bolsillo de los consumidores y en los costos de toda la economía.

En el AMBA, la nafta súper ya supera los $2.000 por litro en estaciones de servicio de marcas como Shell y Axion Energy, consolidando una tendencia alcista que no encuentra freno en las últimas semanas. Llenar el tanque sale ya más de $100.000.

El aumento de los combustibles se da en un contexto internacional marcado por la suba del precio del petróleo, impulsada por la tensión geopolítica en Medio Oriente, lo que repercute directamente en los valores locales.

A nivel interno, el ajuste al alza se mantuvo pese a la política de contención de precios que intentó aplicar YPF desde abril. Si bien esta estrategia logró moderar el ritmo de los incrementos, no alcanzó para frenar la tendencia general de subas.

Las demás empresas se habrían sumado, pero lo cierto es que en las bocas de expendio advierten que no fue así: “No, no se frenó nada. Aumenta todo el tiempo”, señalaron ante una consulta de Info Región.

El encarecimiento de la nafta tiene un efecto en cadena sobre distintos sectores, ya que impacta en el transporte, la logística y, en consecuencia, en los precios de bienes y servicios, sumando presión a la inflación.