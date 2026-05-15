La nafta súper aumentó un 30% en los primeros cinco meses del año

El valor de la nafta súper pasó de $1.566 (enero) a $2.034 (mayo). YPF aplicó un aumento del 1% y "congeló" el valor por 45 días.

El valor de la nafta súper pasó de $1.566 (enero) a $2.034 (mayo). YPF aplicó un aumento del 1% y "congeló" el valor por 45 días.

La petrolera YPF confirmó el aumento del 1% en el precio de los combustibles y alargó el congelamiento de los mismos por 45 días más. La suba llega al 30% en los primeros cinco meses del año.

El CEO y presidente de la compañía, Horacio Marín, confirmó la suba “tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda”.

“De igual manera, continuaremos aplicando el sistema de ´buffer de precios´ por hasta 45 días adicionales, con el propósito de no trasladar sobresaltos en el surtidor”, explicó.

De acuerdo al relevamiento de Surtidores, el valor de la nafta súper aumentó un 29,89% entre enero y mayo. Se trata de un producto clave a la hora de pensar en la inflación, que en abril desaceleró.