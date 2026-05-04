Aumenta el boleto del colectivo en la Provincia: el mínimo se acerca a los mil pesos

El boleto mínimo aumentó un 5,4% a partir de hoy, por lo que el boleto mínimo sale $918,35 con SUBE registrada.

El boleto mínimo aumentó un 5,4% a partir de hoy, por lo que el boleto mínimo sale $918,35 con SUBE registrada.

El fin de semana largo comenzó a regir el aumento en el boleto del colectivo que circula por el Área Metropolitana de Buenos Aires y hoy es el turno de aquellas líneas que recorren la provincia de Buenos Aires.

En la Provincia de Buenos Aires, el ajuste también es del 5,4%, al igual que el del AMBA, cosa que se definió tras una instancia de consulta pública impulsada por la gestión de Axel Kicillof.

El boleto mínimo subirá de $871,30 a $918,35, con SUBE registrada, mientras que los trayectos más extensos superarán los $1000.

La medida alcanza a las líneas provinciales, es decir, aquellas identificadas con números a partir del 200.

Este nuevo aumento, que golpea fuerte los bolsillos de los trabajadores, se concreta cuando son cada vez menos las unidades en la calle y las demoras para viajar se intensifican.