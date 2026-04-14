Robo y tiroteo: la persecución comenzó en Lanús y terminó en Lomas de Zamora

Un hombre fue víctima de un robo a mano armada en Lanús. En Lomas de Zamora, y tras una persecución, los delincuentes abandonaron la camioneta y le dispararon a los policías.

Un hombre fue víctima de un robo a mano armada en Lanús. En Lomas de Zamora, y tras una persecución, los delincuentes abandonaron la camioneta y le dispararon a los policías.

Un hombre denunció que cuatro delincuentes lo abordaron en la calle Azopardo al 100 de Lanús y tras amenazarlo con un arma de fuego, se llevaron su camioneta Volskwagen Amarok. La Policía logró dar con el rodado y se registró un tiroteo.

Todo sucedió en la calle Azopardo 159 de Lanús, el domingo pasado. Un hombre de 49 años alertó a la Policía por el robo automotor y contó que fueron cuatro los delincuentes que lo encerraron, con una camioneta oscura, para robarlo.

“Mediante intimidación de arma de fuego sustraen VW Amarok gris”, indica el reporte. El rodado fue detectado en Marco Avellaneda y Ucrania, por lo que comenzó una persecución que se extendió hasta las calles José León Suárez y Eva Perón, en Lomas de Zamora.

Allí dejaron abandonado el rodado y emprendieron la fuga a pie, efectuando disparos hacia el personal policial. Tres de ellos lograron escapar, pero un joven de 19 años fue detenido.

Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 descentralizada del Departamento Judicial de Avellaneda Lanús, que dispone actuaciones por el delito de “robo agravado por el empleo de arma de fuego”.