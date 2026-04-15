Rescataron a dos víctimas de explotación laboral en un campo

Dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, fueron rescatados en un campo de Cañuelas. Eran víctimas de explotación laboral. Un hombre fue detenido.

Dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, fueron rescatados en un campo de Cañuelas. Eran víctimas de explotación laboral. Un hombre fue detenido.

La Policía Federal rescató a dos personas, entre ellos un menor de edad, que eran explotados laboralmente en un campo en la localidad bonaerense de Gobernador Udaondo e Cañuelas.

La investigación, impulsada por la Fiscalía Federal Nº 2 de Lomas de Zamora, se inició a raíz de una denuncia radicada por el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), vinculada a maniobras delictivas sobre explotación laboral rural.

Se constató la presencia de empleados rurales donde uno de ellos resulto ser menor de edad vulnerable. Los mismos eran explotados en el interior de un campo lejano a zona urbanizada destinado a la cría de bovinos.

Cooperaron en el procedimiento la Coordinación Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia de la Nación, el Servicio Local de Niñez del Departamento de La Plata, San Vicente y Cañuelas, la Asesoría Tutelar del Departamento Judicial de La Plata y el Departamento Técnico Cibercrimen de la PFA que aporto drones para la investigación. Las víctimas tienen 14 y 19 años.

Durante el procedimiento, un hombre argentino de 55 años fue detenido. Además, se secuestró una escopeta calibre 16/67 con cuatro municiones, tres teléfonos celulares y demás elementos de interés para la causa.