Otra empresa gigante quiebra en el gobierno de Milei: la Justicia decretó el final de la histórica cooperativa láctea SANCOR

La quiebra de SanCor fue dictada por un juez de Rafaela tras el pedido de la propia empresa, que reconoció no poder afrontar una deuda millonaria.

La quiebra de SanCor fue dictada por un juez de Rafaela tras el pedido de la propia empresa, que reconoció no poder afrontar una deuda millonaria.

La quiebra de SanCor fue decretada por la Justicia este miércoles luego de que la firma solicitara formalmente la medida al no poder hacer frente a sus compromisos económicos. La resolución fue firmada por el juez Marcelo Gelcich, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial de la 4ª Nominación de Rafaela.

La cooperativa arrastraba un pasivo cercano a los 120 millones de dólares y acumulaba deudas con más de 1.500 acreedores. Desde febrero de 2025 se encontraba en concurso preventivo, un proceso que la empresa había presentado como una posible salida para garantizar su continuidad, pero que finalmente fracasó ante la imposibilidad de acordar un plan de pagos sostenible.

El fallo judicial consideró que la empresa no es viable en el mediano plazo y que atraviesa un cuadro de insolvencia irreversible. Según consta en el expediente, el pasivo se agravó durante el concurso, con un incremento mensual cercano a los 3.000 millones de pesos. Entre las principales deudas se registran salarios impagos por más de $12.700 millones, obligaciones impositivas y previsionales por $6.300 millones, aportes adeudados a obras sociales y sindicatos, y compromisos comerciales millonarios, además de más de US$86 millones correspondientes al proceso concursal.

Pese a la quiebra, el magistrado dispuso la continuidad operativa transitoria de la empresa para evitar un impacto inmediato sobre los 914 trabajadores y la cadena de proveedores. En paralelo, se avanzará con la incautación de bienes y la convocatoria a interesados para la compra de las plantas industriales mediante licitación, mientras las actuales autoridades, encabezadas por el presidente Oscar Sapino, deberán colaborar con los síndicos en el proceso judicial.