ADEPA cuestionó a Javier Milei por agresiones a periodistas en redes sociales

La entidad advirtió por el impacto de los insultos presidenciales en el clima democrático y el ejercicio del periodismo.

La entidad advirtió por el impacto de los insultos presidenciales en el clima democrático y el ejercicio del periodismo.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) volvió a expresar su preocupación por las agresiones a periodistas y apuntó directamente contra el presidente Javier Milei, al rechazar “insultos y agravios” difundidos desde sus cuentas en redes sociales. En un comunicado, la entidad sostuvo que este tipo de expresiones deteriora el debate público y afecta el normal desarrollo de la actividad periodística.

La ADEPA remarcó que, si bien la crítica y la réplica forman parte del intercambio democrático, el uso de descalificaciones personales “intoxica y enrarece” el clima en el que trabajan los medios y comunicadores. El documento fue difundido este miércoles y se suma a otros pronunciamientos similares de la organización.

En ese marco, ADEPA enumeró una serie de episodios recientes en los que periodistas fueron blanco de ataques desde redes sociales. Entre ellos mencionó a Carlos Pagni, Jorge Liotti, Joaquín Morales Solá, Ignacio Girón y Manu Jove, además de distintos medios de comunicación.

Finalmente, la entidad advirtió que este tipo de conductas, especialmente cuando provienen de altas autoridades, pueden generar un clima de intimidación y hostilidad hacia el periodismo. “Esto afecta el acceso a la información de la ciudadanía”, concluyó ADEPA, al insistir en la necesidad de preservar un debate público respetuoso.