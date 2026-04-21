Misa en la Basílica de Luján, a un año de la muerte de Papa Francisco

La Conferencia Episcopal Argentina realizará esta tarde una misa en la Basílica de Luján con el aniversario de la muerte del Papa Francisco.

La Conferencia Episcopal Argentina realizará esta tarde una misa en la Basílica de Luján con el aniversario de la muerte del Papa Francisco.

Con motivo del primer año del fallecimiento del Papa Francisco, los obispos argentinos peregrinarán este martes hasta la basílica de Nuestra Señora de Luján donde celebrarán una misa en su memoria.

En este marco, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) realizará una misa en la Basílica de Luján, a las 17, presidida por el monseñor Marcelo Colombo, bajo el lema de “memoria agradecida” y “compromiso misionero”.

Asimismo, estarán presentes la totalidad del episcopado argentino y los miembros de la Comisión Ejecutiva de la CEA: el cardenal Ángel Rossi (vicepresidente I), el monseñor César Fernández (vicepresidente II) y el monseñor Raúl Pizarro (secretario general).

“La convocatoria busca reunir al Pueblo de Dios en un gesto de fe, gratitud y esperanza, recordando el legado espiritual del Papa Francisco y su llamado permanente a una Iglesia cercana, misionera y comprometida con los más necesitados”, indicó la Conferencia Episcopal.

Incluso el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, confirmó su asistencia a esta ceremonia para recordar al primer Papa argentino y su enorme legado.

Aniversario de la muerte

“Queridos hermanos y hermanas, con profundo pesar debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco”, anunciaba un comunicado del Vaticano el 21 de abril del año pasado y se daba comienzo a un sinfín de homenajes alrededor del mundo. Su despedida fue multitudinaria.

Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936, dejó una profunda huella en la Iglesia Católica desde su elección como Papa en 2013, era conocido por su carisma, humildad y cercanía a quienes más lo necesitan, Francisco trabajó por la paz, la justicia social y el cuidado del medio ambiente.