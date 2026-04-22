Motochorro robó en Ezeiza y lo detuvieron en Llavallol con un arma réplica

Un adolescente de 18 años fue arrestado tras un allanamiento en Llavallol, acusado de participar en el robo de una moto ocurrido en Ezeiza. En el operativo secuestraron una réplica de arma de fuego y elementos vinculados al hecho.

Un adolescente de 18 años fue arrestado tras un allanamiento en Llavallol, acusado de participar en el robo de una moto ocurrido en Ezeiza. En el operativo secuestraron una réplica de arma de fuego y elementos vinculados al hecho.

Un adolescente de 18 años fue detenido en la localidad de Llavallol, acusado de participar en un robo de moto en Ezeiza, ocurrido el pasado 14 de abril en el barrio Ezeiza Norte. Según la investigación, dos motochorros interceptaron a la víctima y, bajo amenazas con armas, le sustrajeron el vehículo antes de darse a la fuga.

Tras la denuncia, la Estación de Policía de Ezeiza inició las tareas investigativas que incluyeron el relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de testimonios. A partir de esas diligencias, los efectivos lograron identificar un domicilio sospechoso en el partido de Lomas de Zamora, más precisamente en los “monoblocks” de la localidad de Llavallol.

Con esa información, se realizó un allanamiento de urgencia en una vivienda ubicada sobre la calle Santos Vega, en un complejo de monoblocks. Allí, los agentes detuvieron al joven señalado como presunto partícipe del robo de moto en Ezeiza.

Durante el procedimiento, la Policía incautó prendas de vestir y un casco que habrían sido utilizados en el hecho. Además, hallaron una réplica de pistola de aire comprimido y una patente robada en Esteban Echeverría. El detenido quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 descentralizada de Ezeiza, que caratuló la causa como “robo agravado por el uso de arma de fuego y encubrimiento”.