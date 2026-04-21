Lanús cayó por la mínima ante Gimnasia de Mendoza

Lanús desperdició una gran oportunidad de sumar de a tres y alcanzar la tercera plaza de la tabla, con el objetivo de acariciar la clasificación a octavos de final.

Lanús desperdició una gran oportunidad de sumar de a tres y alcanzar la tercera plaza de la tabla, con el objetivo de acariciar la clasificación a octavos de final.

Lanús cayó por la mínima diferencia ante Gimnasia de Mendoza, en un partido correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Apertura que se disputó en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie.

El único gol del encuentro para las blanquinegros lo convirtió Agustín Modica, a los 9 minutos del complemento, y le valió para sentenciar el triunfo.

Con este resultado, el Granate desperdició una gran oportunidad de sumar de a tres y alcanzar la tercera plaza de la tabla, con el objetivo de acariciar la clasificación a octavos de final cuando quedan dos jornadas por delante.

Por su parte, los dirigidos por Darío Franco se colocaron en la undécima posición de la Zona A con 16 puntos, a tres de Defensa y Justicia (8°), último clasificado de momento a los Playoffs.