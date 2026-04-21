Banfield empató con el líder y la realidad lo apremia

Banfield igualó sin goles con Independiente Rivadavia. ¿SE despidió de la lucha por la clasificación a los playoffs?

Banfield igualó sin goles con Independiente Rivadavia. ¿SE despidió de la lucha por la clasificación a los playoffs?

Banfield empató 0-0 con el líder Independiente Rivadavia de Mendoza, en condición de local, en el marco de la decimoquinta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

En el estadio Florencio Sola, ambos equipos no se pudieron sacar ventajas en un encuentro trascendental para las aspiraciones del Taladro en este campeonato.

Con este resultado, el equipo de Pedro Troglio alcanzó los 14 puntos, se mantuvo en la duodécima posición y de alguna forma se despidió de la lucha por la clasificación a playoffs, ya que debe ganar los dos partidos restantes y esperar una serie de resultados.

En la próxima fecha, Banfield visitará a Atlético Tucumán, el domingo a las 20 en el estadio Monumental José Fierro.

Por su parte, el equipo de Alfredo Berti alcanzó los 30 puntos y se mantiene como líder absoluto de la Zona B, ahora a 4 puntos de diferencia del escolta River que, el domingo por la tarde en el estadio Monumental, perdió 1-0 ante Boca en el Superclásico.

En la próxima fecha, Independiente Rivadavia recibirá a su clásico rival Gimnasia, el domingo desde las 15 en el estadio Bautista Gargantini. Este partido no se disputa desde el Campeonato Nacional 1982 cuando la Lepra derrotó 2-0 al Lobo en condición de local.