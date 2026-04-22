Más de la mitad de los niños en Argentina son pobres

El Observatorio de la Deuda Social de la UCA informó que el 53,6% de los chicos de hasta 17 años son pobres. El 18% presentó síntomas de tristeza o ansiedad.

El Observatorio de la Deuda Social de la UCA informó que el 53,6% de los chicos de hasta 17 años son pobres. El 18% presentó síntomas de tristeza o ansiedad.

Más de la mitad de los niños y adolescentes permanece en la pobreza en la Argentina, según los datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) con cierre en diciembre de 2025.

La UCA presentó este miércoles los resultados del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia correspondientes al periodo 2010-2025.

El 53,6% de los chicos entre 0 y 17 años no cubre sus necesidades mínimas de alimentación y ambiente social. Este valor muestra un marcado descenso en los últimos dos año: al inicio del gobierno de Milei la pobreza afectaba al 62,9% de los niños y adolescentes, se redujo a 59,7% en 2024 y a 53,6% en 2025.

La serie que presenta la UCA muestra que la mejor situación se observó en 2011 cuando la pobreza de este conjunto se redujo a 35,7%. Los primeros saltos se dieron en 2018 (51,7%) y desde 2020 el porcentaje de chicos pobres se mantuvo por encima de 60%.

El informe añade que el 42% del conjunto de chicos pobres vive en condiciones de insuficientes de saneamiento de vivienda, donde se incluye por ejemplo tratamientos de residuos y cloacas.

Otro dato relevante es que el 61,2% no tiene cobertura médica a través de obra social, mutual o prepaga y la situación se agrava cuando se observa que el 82% no realiza actividades culturales extra escolares.

A su vez, el 18% presentó síntomas de tristeza o ansiedad, según sus adultos de referencia. La incidencia es mayor en la adolescencia (21,2%) y, dentro de este grupo, las mujeres adolescentes superan en riesgo a los varones (24,7% frente a 18%).

Este dato es fundamental en tiempos en los que la mirada está puesta en la salud mental de los adolescentes, frente a las amenazas en escuelas y los ataques que se registraron en algunos lugares del país.